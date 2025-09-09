Иванка Трамп, дочь бывшего президента США Дональда Трампа, попала в объективы папарацци во время отдыха во Флориде. Как сообщает Page Six, знаменитость провела день на яхте в Майами вместе с супермоделью Жизель Бюндхен и её возлюбленным Хоакимом Валенте.

К компании также присоединилась дочь Жизель, Вивиан, и её подруга.

Для прогулки Иванка выбрала чёрное бикини и солнцезащитные очки. Жизель появилась в купальнике схожего стиля, а Хоаким предпочёл повседневный наряд — синюю футболку и зелёные шорты.

Супруг Иванки, Джаред Кушнер, отсутствовал: в это время он находился в Нью-Йорке на чемпионате США по гольфу.