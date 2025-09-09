Американские компании будут рады возможности участвовать в проектах, связанных с Зангезурским коридором, и представить свои предложения в тендерах. Об этом заявил исполнительный директор Корпорации финансирования развития США (DFC) Кеннет Энджелл, пишет «Репорт».

«Россия и Иран не заинтересованы в открытии этого коридора. Однако Турция поддерживает его запуск. Я думаю, что Армения также была бы заинтересована, поскольку рассматривает возможность сбора пошлин с грузов, проходящих по маршруту. Считаю, что этот процесс потребует определённых гарантий безопасности, а также дипломатической работы», — сказал он.

Энджелл добавил, что проект Зангезурского коридора, также известного как «Маршрут Трампа», находится на ранней стадии реализации. Но после его ввода в эксплуатацию американские компании с удовольствием воспользуются возможностью участвовать в проектах и представлять свои предложения в тендерах, подчеркнул он.