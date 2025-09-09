Каспийскому морю грозит участь Аральского, если не принять срочных мер по предотвращению обмеления. Об этом на 13-м заседании Форума мозговых центров СВМДА заявил иранский дипломат и научный сотрудник Института политических и международных исследований Мохсен Мохаммади.

«Изменения климата создают новые угрозы. Наблюдается снижение уровня воды в Каспийском море. Если не будут приняты серьезные меры, его судьба может повторить трагический путь Аральского моря», — подчеркнул он.

Мохаммади добавил, что Иран уделяет особое внимание развитию региональных торговых связей.