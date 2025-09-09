Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 13-го заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Текст обращения зачитал председатель Правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

Как передаёт Minval Politika, в Баку стартовало 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА.

Мероприятие на тему «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА» организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований.

В первый день форума запланированы сессии на темы: «Продвижение безопасности через развитие — исследование новых подходов к управлению безопасностью в Азии»; «Сотрудничество в области цепочек поставок в эпоху зелёной и цифровой трансформации»; «Укрепление евразийских связей: инициатива “Один пояс, один путь” (BRI), Средний коридор, Международный транспортный коридор Север—Юг (INSTC) и другие проекты».