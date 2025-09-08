В Краснодаре произошел инцидент в автобусе: пожилая женщина набросилась на 11-летнюю девочку, которая заняла свободное место, сообщает 93.ru.

По словам матери пострадавшей, девочка вместе с подругой зашла в транспорт, оплатила проезд и села на свободное сиденье. Это вызвало агрессию со стороны пожилой пассажирки, которая начала оскорблять ребенка, используя нецензурные выражения.

Далее ситуация переросла в физическое насилие: женщина схватила девочку за шею, начала душить и угрожать расправой. Ребенок плакал и пытался вырваться, пока пассажиры не вмешались. Нападавшая отпустила девочку и поспешно вышла на следующей остановке.

Школьницу доставили в детское приемное отделение краевой больницы, где врачи зафиксировали ушибы и ссадины на шее, а также гематомы. Семья пострадавшей подала заявление в полицию и разыскивает свидетелей произошедшего.