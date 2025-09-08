В ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли удар по зданию Кабинета министров Украины, используя крылатую ракету «Искандер», а не дрон-камикадзе «Шахед», как сообщалось ранее.

Об этом информируют Defense Express и посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова в Facebook. Анализ обломков ракеты показал, что боевая часть не взорвалась, а пожар на верхних этажах здания возник в результате воспламенения ракетного топлива.

Посол Матернова подтвердила факт применения «Искандера»: «Я видела это собственными глазами: ракета была нацелена прямо в Кабинет министров, в самое сердце украинского правительства. Нам показали значительные остатки ракеты и множество осколков кассетного боеприпаса, встроенного в «Искандер»», — отметила она.