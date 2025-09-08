Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал газете «Corriere della Sera», что ему пришлось покинуть страну в спешке, словно «вор ночью».

Экс-глава МИД прибыл в Краков, успев выехать всего за несколько часов до вступления в силу указа правительства президента Владимира Зеленского, запрещающего бывшим дипломатам выезд за границу.

«Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы ездили за границу и высказывались по вопросам, которые, по их мнению, могут противоречить позиции правительства. Я не страдаю манией преследования, но уверен, что этот указ направлен на блокировку моего и еще нескольких других выездов», — отметил Кулеба.