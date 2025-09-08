Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в формате видеоконференции, подчеркнул, что укрепление взаимодействия между странами-участницами организации позволит им эффективнее противостоять внешним вызовам и рискам.

«Чтобы ковать железо, нужно быть сильным самому. Только когда мы научимся эффективно управлять собственными делами, мы сможем справляться с внешними трудностями», — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что страны БРИКС объединяют почти половину населения планеты, около 30% мировой экономики и пятую часть глобальной торговли. По его словам, это объединение обладает внушительными ресурсами, производственными мощностями и обширными рынками, что делает его значимой силой на международной арене.