Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и катарский холдинг UCC подписали меморандумы о взаимопонимании, открывающие новые возможности для сотрудничества в нефтегазовой, нефтехимической, инфраструктурной и энергетической сферах в третьих странах.

Один из документов предусматривает партнерство в энергетическом секторе Сирии, что станет важным шагом в восстановлении энергетической инфраструктуры страны и поддержке устойчивого развития региона. Об этом написал на своей странице в Х министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что стратегические партнерства в энергетике укрепляют экономические связи страны на глобальном уровне. Ранее также прошли встречи с генеральным директором Катарского инвестиционного фонда (QIA) Мохаммедом Саифом аль-Сувейди и с президентом и CEO Power International Holding Рамезом Аль-Хаятом, обсуждая расширение сотрудничества между странами.