«Фенербахче» заключил предварительное соглашение с французом Зинедином Зиданом по поводу работы главным тренером турецкого клуба. Об этом сообщила газета Sabah.

Отмечается, что после завершения переговоров по зарплате и деталям контракта 53-летний Зидан может приехать в Турцию.

В конце августа «Фенербахче» уволил португальца Жозе Моуринью после неудачи в квалификации Лиги чемпионов.

Зидан находится без работы после того, как в конце мая 2021 года покинул пост главного тренера «Реала», который занимал с марта 2019 года. До этого он руководил командой с 2016 по 2018 год. «Реал» с Зиданом трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Испании. Также Зидан выиграл с «Реалом» два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и дважды становился победителем клубного чемпионата мира.