Армения имеет право самостоятельно принимать решение о перспективах своей интеграции с ЕС, однако в Ереване должны понимать, что это будет означать принципиально другой тарифный режим в торговле с РФ. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Если так пойдет дело дальше, то придется принимать решение — переоценивать нашу экономическую политику по отношению к этой стране. Это право Армении — решать, где ей быть. Но они также понимают, что тогда тарифный режим для них будет другой, тогда у нас не будет свободного движения товаров между нашими странами, и не будет беспошлинной торговли», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что это «достаточно больно» может ударить по производителям в Армении, в особенности в сельскохозяйственном секторе.

«Особенности рынка таковы, что их продукция востребована в России. У всех окружающих их стран нет проблем ни с виноградом, ни с абрикосами, ни с другими фруктами и овощами, у них все это есть. Россия для Армении — это премиальный рынок. Я уже не говорю о том, что рынок Армении наводнят товары из ЕС, что оставит мало шансов для развития армянского бизнеса. Видимо, эти факторы им нужно будет тоже оценивать, и оценивать они их будут», — пояснил Оверчук.

Заместитель председателя правительства РФ также отметил, что в случае присоединения Армении к ЕС могут возникнуть проблемы в сфере авиаперевозок, где сейчас небо ЕС и РФ закрыто друг для друга, и в трансграничных грузоперевозках. «Будут другие цены и на энергию, и на продукты питания, которые сегодня Армения как наш союзник получает из России, — продолжил он. — Страна также потеряет преимущества от зоны свободной торговли со своим ближайшим соседом Ираном. Много может быть последствий, их необходимо понимать и оценивать. Это очень плохой сценарий, прежде всего для обычных людей, мы его не хотим и поэтому откровенно говорим об этом».

«Конечно, что-то Армения от ЕС таки получит. Какие-то рынки новые для нее откроются, какие-то новые маршруты появятся. Им придется это все взвешивать, смотреть баланс. В итоге будет решать народ Армении. Это их выбор», — заключил Оверчук.