Президент России Владимир Путин высказался об отношениях с Азербайджаном.

«В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись, но я считаю, что фундаментальные отношение между Азербайджаном и Россией, и взаимный интерес к их развитию, все-таки, в конце концов, все проставит на свои места», — заявил президент России.