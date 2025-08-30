The Daily Telegraph опубликовала европейский план по гарантиям безопасности для Украины, собранный на основе брифингов западных официальных лиц.

Основная стратегия заключается «в продолжении восстановления пострадавших от боевых действий ВСУ». Украинские формирования будут защищать укрепленную границу на передовой. Европейские страны НАТО, в свою очередь, займутся перевооружением и подготовкой ВСУ.

Кроме того, предполагается размещение на территории Украины сотрудников американских ЧВК, которые будут заниматься строительством фортификационных сооружений и новых баз и защищать интересы бизнеса США.