Страны ЕС планируют отправить военных инструкторов в Украину в рамках тренировочной миссии по подготовке украинской армии EUMAM. Это произойдет после завершения войны и станет частью гарантий безопасности, сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Она выступила в Копенгагене после окончания неформального заседания министров обороны ЕС. По словам Каллас, министры обсудили роль ЕС в обеспечении гарантий безопасности для Украины, и «Европа полностью внесет свой вклад».

«Я приветствую то, что сегодня существует широкая поддержка расширения мандата нашей военной миссии ЕС EUMAM для проведения обучения и предоставления консультаций внутри Украины после установления перемирия. Мы уже являемся крупнейшим поставщиком военной подготовки для украинских военнослужащих, мы подготовили более 80 тысяч украинских военнослужащих и готовы сделать еще больше», – заявила Каллас.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, европейские лидеры рассматривают в качестве одной из гарантий также возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками в рамках потенциального мирного соглашения. В публикации подчёркивается, что неясна позиция Киева по этому вопросу, так как создание такой зоны означало бы, вероятно, новые территориальные уступки. Как говорится в публикации, создание буферной зоны напоминало бы разделение Германии после Второй мировой войны.