В СНГ видят заинтересованность в участии в работе Содружества со стороны и Армении, и Азербайджана. Об этом в интервью ТАСС рассказал постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

«Я хотел бы подчеркнуть, что и от азербайджанской, и от армянской стороны мы видим заинтересованность в участии в работе нашего объединения», — сказал он.

Отвечая на вопрос о взаимодействии Азербайджана и Армении в рамках СНГ, Грозов подчеркнул, что на площадке Содружества все возникающие вопросы участники стремятся «решать в атмосфере добрососедства, взаимного уважения».

«И с российской стороны мы всегда стараемся настраивать партнеров на конструктивное взаимодействие. Государства сами принимают решения, руководствуясь своими соображениями принимать участие в работе тех или иных органов. Это их суверенное право», — прокомментировал постпред отсутствие представителей Азербайджана на заседании Экономического совета СНГ.