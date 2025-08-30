Соединенные Штаты поставляют Украине вооружения, позволяющие бить глубже по территории России.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер.

«И, наконец, мы предоставляем [Киеву] некоторые средства [поражения], позволяющие наносить удары глубже [по территории России]. И, скорее всего, украинцы их применят», — сказал дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News.

Он не пояснил, о каких именно системах идет речь, но упомянул об оглашенных в четверг Вашингтоном планах продажи Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM, а также о закупках у США союзниками по НАТО оружия для Украины.

«Президент [США Дональд] Трамп обеспечивает, во-первых, то, что Украина может продолжать защищаться, в том числе посредством предоставления им некоторых средств [поражения], позволяющих наносить удары глубже [по территории России] и, разумеется, способных помочь им в наступательном плане», — повторил Уитэкер.

«Они [власти в Киеве] уже вывели за прошлый месяц из строя порядка 20% российских мощностей по переработке нефти», — утверждал в связи с этим постпред.