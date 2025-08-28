Очередной массированный обстрел Украины войсками РФ показывает, что Россия полностью пренебрегает усилиями мирового сообщества по восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Соответствующее заявление обнародовал МИД Украины.

«Особенно циничным является игнорирование Путиным мирного процесса, инициированного президентом США Дональдом Трампом. Путин отказывается от проведения прямой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и демонстрирует нежелание делать реальные шаги на дипломатическом пути урегулирования. Российская Федерация снова показывает миру, что именно она остаётся единственной преградой на пути к миру.

Россия — это государство-террорист, и мы призываем все государства и международные организации чётко фиксировать этот статус», — говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня, 28 августа, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Количество погибших в столице увеличилось до 17 человек, среди них — четверо детей.

Ракета России упала в 100 метрах от посольства Азербайджана