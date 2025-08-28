28 августа около 3 часов ночи столица Украины Киев подверглась ракетным и дроновым атакам. В результате взрыва одной из ракет вблизи здания посольства Азербайджана в Украине здание получило повреждения.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, были разбиты стекла некоторых окон, на крыше здания консульского отдела образовались трещины. Среди сотрудников дипмиссии пострадавших нет. Посольство продолжает функционировать.

17:05 Одна из ракет, выпущенных Россией прошлой ночью по Украине, упала в 100 метрах от посольства Азербайджана в Киеве.

Упавшая рядом с азербайджанской дипмиссией ракета вызвала пожар и сильную детонацию.

«Ночью Россия била по посольству Азербайджана в Киеве, но немного не попала. Ранее русские разбомбили несколько азербайджанских нефтебаз. Теперь перешли к откровенно террористическим атакам на посольство», — написал журналист Денис Казанский.