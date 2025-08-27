Китай считает требования США и России присоединиться к переговорам по ядерному разоружению «неразумными и нереалистичными». Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНР Го Цзякунь, информирует Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп поведал, что обсуждал ядерный контроль с российским лидером Владимиром Путиным и хотел бы видеть Пекин участником этого процесса.

Го Цзякунь указал на то, что ядерные возможности Китая и США нельзя даже сравнивать.

«Ядерные потенциалы Китая и Соединенных Штатов находятся на совершенно разных уровнях, стратегическая среда безопасности и ядерная политика двух стран также абсолютно разные. Поэтому требовать от Китая начать трехсторонние переговоры о ядерном разоружении с США и Россией глупо и нереалистично», — сказал он.

Го отметил, что страна строго придерживается принципа неприменения ядерного оружия первой и ведет исключительно оборонительную ядерную стратегию. Пекин не планирует втягиваться в гонку вооружений с любым другим государством.

«Страны с крупнейшими ядерными арсеналами должны первыми выполнять свои особые приоритетные обязанности по ядерному разоружению», — сказал представитель МИД Китая.