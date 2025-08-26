Администрация США намерена наращивать поставки вооружений союзникам Вашингтона по НАТО, которые сейчас оказывают военную помощь Украине. Об этом сказал президент США Дональд Трамп.

«Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы пытаемся прекратить войну и гибель людей на Украине», — сказал он на заседании президентского кабинета в Белом доме. «Мы продаем ракеты и военную технику НАТО на миллионы и миллионы, в конечном счете на миллиарды долларов», — отметил Трамп. «Они в полной мере финансируют войну, — добавил Трамп, говоря о военной помощи Киеву со стороны европейских союзников США по НАТО. — Мы не финансируем ничего».

«И мы продолжим делать это. И мы пытаемся передать им как можно больше [вооружений]. Они хотят получить американскую продукцию военного назначения», — сказал он, имея в виду упомянутые поставки. «Заводы двукратно и трехкратно увеличивают объемы производства [зенитно-ракетных комплексов] Patriot и других оборонительных и наступательных вооружений», — подчеркнул Трамп.