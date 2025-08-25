Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что страны Европы каждый месяц будут выделять по 1 млрд долларов на закупку американского оружия для украинских защитников. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

По его словам, Норвегия может помочь обеспечить гарантии безопасности для Украины, предоставив системы противовоздушной обороны, а также поддерживая морскую безопасность

«Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу не менее чем на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что обсудил с главой норвежского правительства производство дронов, совместные возможности и инвестиции, которые могут помочь принудить РФ к завершению войны.