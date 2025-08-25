Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сын, секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров награжден медалью «Защитник Чеченской республики».

Награждение состоялось в рамках церемонии награждения победителей и участников II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

«По моему поручению в торжественной церемонии награждения победителей и участников чемпионата принял участие помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина Адам Кадыров… В свою очередь Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль «Защитнику ЧР», — написал глава региона в своем Telegram-канале.