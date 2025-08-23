Владимир Зеленский готов обсуждать «территориальные вопросы» на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица, который входил в состав делегации Киева на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 18 августа.

«Зеленский ясно дал понять: он готов сесть [за стол переговоров] с президентом Путиным и обсудить территориальные вопросы. И начало разговора о территориях — это имеющаяся линия боевого соприкосновения», — сказал Кислица в интервью программе NBC News «Meet the Press».