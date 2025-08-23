Последние заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова разочаровали Белый дом, поскольку в них есть намек на то, что Россия может отступить от обязательств, которые, по мнению президента США Дональда Трампа, он заставил взять на себя российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет NBC News со ссылкой на западного чиновника.

«Россияне просто день за днем отступают (от обязательств, — ред.). Поэтому создается впечатление, что ими играют, что раздражает любого президента, но особенно человека с такой же природой, как президент Трамп», — сказал чиновник.

Впрочем, отмечается, в администрации США, пока не отказываются от перспективы мирного соглашения.

«Никто не готов сдаваться. Одна из вещей, о которой президент четко заявил, заключается в том, что если есть путь к дипломатическому решению этой проблемы в ближайшее время, то он хочет его использовать. Военного решения конфликта нет. Вопрос в том, есть ли дипломатическое решение сейчас, или понадобятся следующие шесть, двенадцать или восемнадцать месяцев, чтобы дойти до этой точки зрения», — отметил чиновник.

После раунда дипломатических переговоров — сначала между Трампом и Путиным, а затем между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами — путь к перемирию остается таким же туманным, как и раньше, говорится в материале. В четверг глава Белого дома написал, что поскольку Украина в основном защищается, она не может победить Россию. Чиновник Белого дома заявил, что это сообщение сигнализирует о том, что Украине придется согласиться на соглашение, заключенное в основном на условиях России.

Также американский чиновник подтвердил изданию, что продолжается работа советников по национальной безопасности Великобритании, Финляндии, Германии, Франции и Италии, а также дипломатов Европейского Союза и НАТО по разработке гарантий безопасности для Украины, ее координирует госсекретарь США Марко Рубио. В четверг состоялась встреча участников группы.

Источник сообщил, что прогресс продолжается и что гарантии безопасности Украины должны быть разработаны до любого потенциального саммита между лидерами Украины и России.