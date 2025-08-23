В рамках конкурса по приему в высшие учебные заведения Азербайджана на 2025/2026 учебный год 10 абитуриентов, набравших в IV группе специальностей свыше 600 баллов из возможных 700, не смогли поступить в вуз.

Об этом сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Там напомнили, что проходной балл зависит от количества абитуриентов, участвующих в конкурсе на конкретную специальность, плановых мест по этой специальности и результатов экзаменов абитуриентов.

При анализе конкурсной ситуации перед выбором специальности, в частности абитуриентам, желающим выбрать медицинскую специальность в IV группе, было рекомендовано учитывать не только свои предпочтения, но и реалии конкурса.

«Однако порой абитуриенты все равно выбирают ограниченное количество специальностей. Например, в IV группе 10 абитуриентов набрали более 600 баллов, но указали в своих заявлениях ограниченное число специальностей и в результате не прошли конкурс. На эти места были приняты абитуриенты, показавшие более высокие результаты, и проходной балл оказался высоким», — уточнили в ГЭЦ.