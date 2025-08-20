Во Двореце Независимости в Минске проходит встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула состоялась во внутреннем дворе Дворца Независимости. Там прозвучали гимны двух стран, после чего Александр Лукашенко и Масуд Пезешкиан направились в Зал торжественных церемоний для совместного фотографирования, передает «Белта».

Минск и Тегеран имеют общие позиции и взгляды на вопросы мирового значения, сказал Пезешкиан на переговорах в узком составе с Лукашенко.Иранский Президент также обратил внимание на договоренности, которые были достигнуты в рамках таких организаций, как Евразийский экономический союз, БРИКС и ШОС. По его мнению, благодаря этим структурам Иран и Беларусь могут развивать не только многосторонние, но и двусторонние отношения.

Он напомнил, что Запад уже более 40 лет вводит различные ограничительные меры против Ирана. Беларусь также долгое время находится под западными санкциями. Президент Ирана считает, что такой односторонний деструктивный подход со стороны США и их союзников по всему миру является неприемлемым.

«Мы — и наша, и ваша страна — хотим остаться независимыми. И в рамках независимых решений мы можем развивать свою дружбу и кооперацию, — подчеркнул Масуд Пезешкиан. — Мы понимаем, что нейтрализовать эти незаконные санкции может развитие наших отношений и наши договоренности, которые будут реализованы на практике».

Лукашенко заявил, что Беларусь готова к обсуждению с Ираном любых вопросов — от сотрудничества в поставках продовольствия до военно-технической сферы.

Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех наших обязательств, которые мы взяли на себя перед иранской республикой. Вы приехали к своим друзьям, и вы должны чувствовать себя здесь как у своих друзей. Если у нас и будет какое-то невыполнение тех условий, по которым мы договорились, думаю, мы обсудим эти вопросы сегодня в откровенной и дружеской беседе».

«Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать (по всем вопросам. — Прим. БЕЛТА): по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества. Еще раз подчеркиваю: здесь нет никаких секретов. Мы не дружим против кого-то, мы все делаем во благо наших народов — иранского и белорусского народов», — сказал Лукашенко.

