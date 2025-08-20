Китай планирует продемонстрировать свой новый продукт – танк, который будет конкурировать с российским Т-14 «Армата», а также боевую машину пехоты, созданную на той же платформе. Об этом информирует издание MWM.

Отмечается, что Китай, возможно, представит свой новый танк и БМП 3 сентября на параде в Пекине. Сообщается, что танк отличается усиленной динамической защитой, покрывающей корпус и башню.

«Эта конструкция обладает многослойной системой защиты, главным мотивом которой является выживаемость экипажа. Дистанционно управляемый боевой модуль оснащен новой системой активной защиты GL6, которая непрерывно следит за окружением с помощью радара. Эта система способна автоматически выпускать защитные снаряды для перехвата любых входящих угроз», — говорится в сообщении.