Сегодня, 15 августа, с территории Сумгайытского технологического парка отправлена очередная партия электрооборудования, предназначенного для гуманитарной помощи Украине. Как сообщает Report, отправка гумпомощи обеспечивается Министерством энергетики Азербайджана на основании распоряжения президента республики Ильхама Алиева.

В состав гуманитарного груза входят в общей сложности около 90 тыс. метров электрического кабеля, а также 25 генераторов и семь комплектов трансформаторов. Первая часть этого оборудования была отправлена на 10 грузовых автомобилях. Планируется, что следующая партия указанной помощи общей стоимостью $2 млн, организованной на основе обращений украинской стороны, будет отправлена в ближайшие дни.