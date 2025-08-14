Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении и потребовав компенсацию в 1 млн лир ($24,5 тыс.) за моральный ущерб. Об этом поведал адвокат турецкого лидера Хюсейн Айдын.

«В связи с неуместными высказываниями и безосновательными обвинениями председателя НРП Озгюра Озеля, с которыми он выступил 13 августа, в адрес нашего президента в гражданский суд первой инстанции Анкары подан иск о возмещении морального ущерба в размере 1 млн турецких лир. Кроме того, в генеральную прокуратуру Анкары подано заявление о совершении преступления в виде оскорбления президента», — отметил адвокат в соцсети X.

Президент Турции ранее не раз подавал иски против лидера НРП. Отметим, что оскорбление президента в Турции является уголовно наказуемым деянием.