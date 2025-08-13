Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон может усилить или ослабить санкционное давление на Москву в зависимости от итогов саммита Соединенных Штатов и России, который запланирован на 15 августа на Аляске.

«Если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены,— сказал он в интервью Bloomberg.— Санкции могут быть усилены, могут быть ослаблены».

По словам Бессента, американские санкции в отношении России могут быть бессрочными или иметь ограниченный срок действия. Глава Минфина призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям, чтобы «создать больше рычагов давления» на Москву.