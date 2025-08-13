Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к гражданам в связи с некоторыми видами ботокса и филлеров. Центр аналитической экспертизы Минздрава сообщает, что в некоторых частных медучреждениях используются препараты ботулотоксина (ботокс), эстетические филлеры (к примеру, средства, содержащие гиалуроновую кислоту), а также мезопрепараты (смеси витаминов, аминокислот и пептидов) без официального разрешения на ввоз и без документов, подтверждающих их качество.

«Согласно постановлению Кабмина №345 от 18 июля 2024 года, все лекарственные и медицинские средства (включая инъекционные эстетические препараты) могут быть ввезены в страну только после государственной регистрации в Министерстве здравоохранения. Ввоз и использование незарегистрированных препаратов запрещены. Препараты неизвестного происхождения представляют серьёзную угрозу для здоровья человека — возможны тяжёлые аллергические реакции, поражения нервной системы и кожи, другие серьёзные осложнения. Медицинские и косметологические процедуры должны проводиться исключительно в лицензированных медучреждениях и только врачами с соответствующей квалификацией», — подчёркивается в информации.