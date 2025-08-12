Темпы строительства завода боеприпасов в Украине сейчас продвигаются медленнее, чем ожидалось.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер во время презентации отчета компании за шесть месяцев, пишут украинские СМИ.

Как сообщается, немецкое предприятие Rheinmetall в Унтерлюсе с мощностью 350 тыс. снарядов в год уже готовится к техническому запуску, тогда как украинский завод до сих пор находится на этапе строительства.

«Первый контракт с украинской стороны подписан. Пока я недоволен темпами работы, но причина не только в нас. Вы знаете, что мы строим новый завод – и в Украине мы начали примерно в то же время, что и в Германии. В Германии мы уже готовы, а в Украине – еще нет. К сожалению, уровень бюрократии в Украине очень высок, и это меня не радует», – сказал Паппергер.