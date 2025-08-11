Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Каллас передала свои поздравления в связи с подписанием лидерами Совместной декларации по итогам саммита лидеров Азербайджана, США и Армении, парафированием мирного соглашения, совместным призывом к роспуску Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также другими договоренностями, достигнутыми в ходе встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Было отмечено, что эти соглашения имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Кая Каллас добавила, что ЕС готов оказывать постоянную поддержку продвижению мирного процесса.

Стороны обменялись мнениями по вопросам и перспективам, связанным с отношениями между Азербайджаном и ЕС, а также по вопросам региональной и международной безопасности.