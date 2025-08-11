Руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар провели телефонные переговоры. Об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети Х.
Стороны обсудили сотрудничество между странами в области торговли и инвестиций.
Главы МИД, выразив удовлетворение сотрудничеством на многосторонних форумах, договорились поддерживать тесную координацию предстоящих мероприятий ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также консультаций по вопросам, связанным с ШОС.
Deputy Prime Minister/Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 today spoke with Foreign Minister of Azerbaijan, Jeyhun Bayramov @Bayramov_Jeyhun.
The two leaders discussed cooperation in trade & investment. Expressing satisfaction over collaboration in… pic.twitter.com/P6dXDdTuaP
— Ministry of Foreign Affairs — Pakistan (@ForeignOfficePk) August 11, 2025