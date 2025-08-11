По инициативе армянской стороны президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Подтверждена готовность российской стороны «содействовать в русле известных трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020 – 2022 гг. – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе».

Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.