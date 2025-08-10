Сотрудники полиции продолжают осуществлять профилактические мероприятия по санитарно-гигиеническим правилам на освобожденных от оккупации землях. Согласно информации Министерства внутренних дел, гражданам разъясняются требования закона, предоставляется необходимая информация по данному вопросу.

«Одной из главных задач каждого, кто живет, работает и приезжает с визитом в эти места, является ликвидация ущерба, нанесенных природе в течение 30 лет, и восстановление экологического баланса. Категорически недопустимо выбрасывать бытовые отходы куда попало, загрязнять окружающую среду, создавать угрозу чистой и нетронутой природе Карабаха», — отмечается в сообщении ведомства.

МВД призывает всех выполнять свой гражданский долг, не выбрасывать мусор и отходы за пределы урн, сохранять в чистоте Карабах, ставший символом мира и спокойствия.