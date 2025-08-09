Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил Азербайджан и Армению с парафированием знакового мирного соглашения в США. Такую публикацию глава парламента разместил в соцсетях.

«Это исторический шаг к примирению, который, надеюсь, положит конец десятилетиям конфликта, нанесшего большой ущерб региональному миру и процветанию. Соглашение, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа, может ознаменовать новый этап в отношениях и имеет потенциал стать важным шагом к большей безопасности и стабильности, открывая возможности для регионального сотрудничества», — отметил Папуашвили.

Он также заявил, что с нетерпением ждет совместной работы для реализации полного потенциала регионального сотрудничества на Южном Кавказе.