Администрация США рассчитывает на то, что Россия и Иран понесут потери в результате сделки между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Вашингтона, предусматривающей создание нового транспортного коридора.

Об этом заявил на специальном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

По его словам, важные торговые потоки между Азией и Европой проходят во многом через Россию и Иран, а после сделки между Арменией и Азербайджаном значение этого региона в таком транзите возрастет. «Президент Трамп убрал политику из картины и дал возобладать здравому смыслу. Это будет иметь огромное значение для американского бизнеса и, честно говоря, для энергетических ресурсов в Европе. Проигравшими здесь являются Россия и Иран», — утверждал он.

«Если вы смотрите на сигнал, который это посылает, то он говорит о том, что единственная сверхдержава в мире ведет себя как единственная сверхдержава в мире», — полагает американский чиновник. Он также подверг сомнению миротворческие усилия, которые предпринимала в регионе Россия.