Американские и российские чиновники могут готовить сделку, которая предусматривает заморозку войны РФ против Украины. В ее рамках Москва сохранит контроль над оккупированными территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Неназванные источники рассказали изданию, что работа над сделкой ведется в рамках подготовки встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая может состояться уже на следующей неделе. США хотят получить поддержку Украины и европейских союзников по такой инициативе.

Bloomberg напоминает, что глава Кремля требует, чтобы Украина отдала под контроль России Луганскую и Донецкую области, а также Крым.

По данным источников Bloomberg, Россия в рамках предполагаемой сделки должна будет прекратить боевые действия в Херсонской и Запорожской областях. При этом условия и детали соглашения остаются предметом обсуждения и могут быть изменены.

Кроме того, пока неясно, готова ли Москва отказаться от контроля над какими-либо оккупированными территориями, в том числе и над Запорожской АЭС.

Источники подчеркивают, что основная цель соглашения — заморозить конфликт и создать предпосылки для прекращения огня и начала переговоров о мире.