США подпишут с Азербайджаном и Арменией соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли, инфраструктуры, технологий, а также о взаимодействии по линии пограничных ведомств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Отмечается, что представители Армении и Азербайджана подпишут 8 августа в американской столице договоренность о мире.

«Речь идет не только об Армении. И не только об Азербайджане. Речь идет обо всем регионе, и они знают, что этот регион считается более безопасным и процветающим при президенте Трампе», — приводит агентство ее слова.

Дональд Трамп проведет в Вашингтоне встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По их итогам стороны сделают совместное заявление.