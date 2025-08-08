Великобритания призывает Израиль немедленно пересмотреть свои планы по установлению контроля над территорией Газы, поскольку это приведет лишь к большему кровопролитию, заявил в пятницу британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает РИА Новости.

«Решение израильского правительства усилить наступление в Газе неправильное, и мы призываем их немедленно пересмотреть его. Эти действия не сделают ничего, чтобы положить конец этому конфликту или помочь добиться освобождения заложников. Это только приведет к большему кровопролитию», — говорится в заявлении Стармера, опубликованном на сайте британского правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что с каждым днем гуманитарный кризис в Газе усугубляется, а палестинское движение ХАМАС продолжает держать заложников в «нечеловеческих условиях». Стармер призвал к прекращению огня и заявил, что Лондон и союзники работают над достижением мира в регионе в рамках решения о двух государствах.

«Однако без добросовестного участия обеих сторон в переговорах эта перспектива исчезает у нас на глазах. Наш посыл ясен: дипломатическое решение возможно, но обе стороны должны сойти с пути разрушения», — предостерег он.

В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового «гражданского правительства». Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление «периметра безопасности».