Сегодня каталикос всех армян Гарегин II отбыл с недельным патриаршим визитом в США. Об этом сообщила канцелярия первопрестольного Эчмиадзина.

«Католикос посетит восточно-американскую епархию ААЦ (Армянская апостольская церковь — ред.) , где проведет встречи с предстоятелем епархии, представителями духовенства и благотворителями Эчмиадзина для обсуждения реализуемых проектов и программ», — сообщила канцелярия.

Отметим, что в США действуют две епархии ААЦ — восточно-американская включает в себя восточную часть США.