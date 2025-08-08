В Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.
Сначала с участием президента Ильхама Алиева и специального представителя президента США Стива Уиткоффа был подписан «Меморандум о сотрудничестве» между SOCAR и компанией ExxonMobil.
Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-президент компании ExxonMobil Джон Ардилл.
Затем глава государства Ильхам Алиев встретился со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.