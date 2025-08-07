ООО Бумажно-картонная фабрика «ARKA» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10500 манатов. Это сделано на основании решения Хазарского районного суда.

Согласно информации Госагентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), основанием для штрафа стали нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, проведенных Госслужбой по надзору за использованием и охраной вод при Агентстве.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что производственные сточные воды, образующиеся на фабрике, расположенной в поселке Бина Хазарского района Баку, не соответствуют экологическим и техническим нормам. Эти нарушения и стали причиной наложения штрафа.