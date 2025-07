Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в своем аккаунте соцсети Х опубликовал видео из города Шуша.

«Перед Шушинским глобальным медиафорумом – приятная прогулка и пробежка во вдохновляющем городе Шуша», — отметил Гаджиев, сопроводив сказанное кадрами города.

Before #ShushaGlobalMediaForum nice walk and jogging in inspirational city of Shusha. pic.twitter.com/t8scMZb76F

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 20, 2025