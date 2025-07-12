Президент Украины Владимир Зеленский не хочет занимать свою должность 30 или 35 лет, потому что хочет сохранить уважение окружающих и самоуважение. Об этом представлено в фильм BBC «Зеленский. Его история».

«Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно», — отметил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что сохранить уважение очень важно для его семьи и для его детей.

«И для меня важно помочь Украине сделать все возможное и как можно лучше», — добавил глава государства.