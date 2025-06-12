Корпорация Apple заблокировала все iPhone, которые были похищены во время недавних протестов в Лос-Анджелесе. Гаджеты начали издавать громкие звуки и выводить на экран сообщение с требованием вернуть их. Об этом информирует The Mirror.

Инцидент имел место 9 июня в фирменном магазине Apple Tower Theatre в центре Лос-Анджелеса. Магазин подвергся нападению мародеров, в результате чего были разбиты витрины и похищена продукция. Это произошло на четвертый день массовых акций протеста в городе.

Похищенные с витрин iPhone издают сигнал тревоги и отображают следующее сообщение: «Пожалуйста, верните в Apple Tower Theatre. Это устройство отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены».