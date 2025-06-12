Израильские военные жестко отреагировали на попытку доставки гуманитарной помощи в сектор Газа — корабль, шедший к побережью, был перехвачено в 200 километрах от берега. На борту находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, отмечает Politico.

По словам французского врача Батиста Андре, одного из участников миссии, израильские пограничники намеренно мешали пассажирам отдыхать. Они включали громкую музыку, танцевали и всячески пытались дестабилизировать обстановку, особенно мешая спать Грете Тунберг. Также задержанные испытывали перебои с доступом к воде и еде.

Хотя физическое насилие не применялось, Андре назвал поведение израильской стороны «жестоким обращением».