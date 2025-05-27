Президент Венгрии Тамаш Шуйок поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана — Днем независимости.

Я рад, что в последние годы наши страны развивали широкое сотрудничество, основанное на взаимном уважении и искренности. Углубление дружественных отношений с Азербайджаном имеет важное значение для Венгрии, и наше расширенное стратегическое партнерство создает прочную основу для этого.

Могу заверить Вас, что Венгрия привержена дальнейшему развитию нашего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Прошу принять мое глубокое почтение.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил поздравления Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

От имени грузинского народа и от себя лично передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая — Дня независимости. Этот знаменательный день является ярким символом национальной гордости, стойкости и упорства азербайджанского народа.

За всю свою историю Азербайджан преодолел множество трудностей, чтобы стать сильным, независимым государством, обладающим авторитетом на международной арене.

Мы в Грузии высоко ценим образцовую дружбу и прочное стратегическое партнерство, объединяющее наши народы. Наши страны неизменно солидарны, руководствуясь взаимным уважением и общим взглядом на будущее.

Грузия остается приверженной своей поддержке устойчивого развития Азербайджана. Убежден, что благодаря нашему тесному сотрудничеству мы сможем внести значительный вклад в обеспечение прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

С нетерпением ожидаю возможности приветствовать Вас в Тбилиси в ближайшем будущем.

В связи с этим важным праздником еще раз передаю самые искренние поздравления Вам и азербайджанскому народу, желаю мира, процветания и постоянных успехов.

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

От имени президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана — 28 Мая — Дня независимости.

Эта знаменательная дата, отмечающая провозглашение в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики и продолжающая многовековую традицию государственности, символизирует независимость, суверенитет азербайджанского народа, его решимость строить стабильное и счастливое будущее. Уверена, что под Вашим руководством Ваша страна и впредь будет развиваться, а также вносить свой вклад в мир и сотрудничество в регионе и за его пределами.

Верю, что дружественные отношения между нашими народами будут вносить вклад в дальнейшее укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих общий интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, дружественному народу Азербайджана — мира, процветания и прогресса.

Президента Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, пожелать крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана — устойчивого прогресса и процветания под мудрым руководством Вашего превосходительства.

Празднование этого знаменательного события в истории Вашей страны создает прекрасную возможность, чтобы выразить свое удовлетворение положительной динамикой, наблюдающейся в развитии нашего двустороннего сотрудничества в последние годы. Еще раз заявляю о своей полной готовности продолжать нашу с Вами совместную деятельность во имя дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах с целью служения общим интересам наших народов.

Ваше превосходительство, мой дорогой брат, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение.

Президент Республики Албания Байрам Бегай поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

В поздравлении говорится:

По случаю Дня независимости Азербайджана от имени народа Албании и от себя лично передаю Вам, Вашему народу искренние поздравления, пожелания мира и процветания.

Албания высоко ценит дружеские отношения с Азербайджаном и удовлетворена развитием партнерства между нашими странами. Наши отношения, построенные на взаимном уважении и общих интересах, постоянно развиваются. Высоко ценю Вашу важную роль в углублении нашего партнерства и выражаю признательность за это.

Уверен, что под Вашим руководством дружба между Албанией и Азербайджаном будет укрепляться, появятся новые возможности для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, туризм и инфраструктура.

Господин Президент, еще раз передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего национального праздника.

Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберги и Исмаил Серагельдин направили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравления.

В поздравлении говорится:

Передаем Вам и Вашему великому народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Этот исторический день является вызывающим гордость свидетельством упорства, дальновидности и стойкости азербайджанского народа, построившего суверенное современное государство на основе богатого культурного наследия, стремления к независимости, достоинства.

Под Вашим руководством Азербайджан продолжает еще больше укреплять свое национальное единство, вносить весомый вклад в региональную стабильность и расширять свои международные связи путем динамичного развития. Пусть этот праздник, наряду с уважением к самоотверженности и победам прошлых лет, станет также обновленным подтверждением ценностей, указывающих путь к будущему страны!

По случаю этого знаменательного праздника желаем всем гражданам Азербайджана прочного мира, благополучия и процветания.

Господин президент, просим принять наше высочайшее почтение.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с Днем независимости Азербайджана. Желаю Вам, Вашей стране и Вашему народу постоянных успехов, благополучия и гармонии.

Отмечая в этом году 30-летие установления дипломатических отношений между Литвой и Азербайджаном, мы гордимся узами дружбы, связывающими наши страны. Надеюсь, что мы продолжим углублять наш диалог посредством сотрудничества, в частности, в сферах экономики, инноваций и охраны окружающей среды, а также конструктивных контактов, основанных на взаимопонимании.

Литва неизменно поддерживает независимость и суверенитет Азербайджана. Мы поддерживаем усилия Азербайджана по достижению мира с Арменией и приветствуем согласование текста мирного договора. Верим, что этот договор в скором времени будет подписан и создаст основу для прочного мира в регионе.

Наши страны объединяет печальное историческое прошлое, ставшее источником вдохновения и силы для поддержки тех, кто все еще находится в поиске справедливости и вынужден бороться за свободу и независимость. Убежден, что в условиях ожесточенной войны, развязанной Россией в Украине, мы будем едины и решительны в защите мирового порядка, основанного на правилах.

Господин президент, еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем независимости.

Президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

По случаю Дня независимости Азербайджана от имени Федерального совета и народа Швейцарии передаю поздравления Вам и Вашим соотечественникам. Выражаю наилучшие пожелания счастливого и успешного будущего Вашей стране и ее гражданам.

Я рада, что многогранные связи между нашими странами продолжаются. Уверена, что мы будем развивать эти отношения и в последующие годы.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение.

Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

Рад от имени народа Судана и от себя лично передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости, а также пожелания дальнейшего прогресса, благополучия и процветания дружественному народу Азербайджана. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья.

Это знаменательное событие предоставляет еще одну возможность подтвердить глубину и прочность братских связей, объединяющих Республику Судан и Азербайджан.

Пользуясь случаем, выражаю свою приверженность делу дальнейшего расширения и укрепления нашего двустороннего сотрудничества средствами, служащими взаимным интересам наших народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение.

Президент Республики Польша Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева

В поздравлении говорится:

Имею честь от имени Республики Польша, польского народа, а также от себя лично передать Вам, Вашей стране и всем Вашим гражданам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Рад, что в последние годы между Республикой Польша и Азербайджаном сложились очень хорошие и теплые двусторонние отношения, которые активно развиваются.

С признательностью вспоминаю свое пребывание в Баку в прошлом году на климатической конференции COP29 и нашу личную встречу с Вами. Успешное проведение столь масштабного мероприятия является наглядным примером динамично растущих возможностей и значения Азербайджана.

Польша рассматривает Азербайджан как важного партера в регионе Южного Кавказа и хочет углублять сотрудничество с ним в различных сферах. Я особенно заинтересован в развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества и выводе его на уровень, соответствующий постоянно растущему экономическому потенциалу наших стран. Кроме того, хочу заверить Вас, что Польша всегда готова к дальнейшему развитию выгодного для наших стран сотрудничества во всех областях — как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в том числе в формате Европейского Союза и Восточного партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов во всестороннем развитии Вашей страны, а всем жителям Азербайджанской Республики — благополучия и процветания.