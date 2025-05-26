Повторенная премьер-министром Армении на «Ереванском диалоге» 26 мая позиция демонстрирует не только отказ Еревана изменить конституцию для устранения территориальных претензий, но и вызывает сомнения в приверженности Армении миру. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, «игнорирование призывов к официальному роспуску Минской группы и увязывание этого вопроса с мирным соглашением вызывает вопросы о том, почему Армения всеми средствами пытается сохранить этот устаревший механизм, который уже не соответствует реалиям региона».

Гаджизаде напомнил, что «поскольку конфликт, урегулирование которого находилось в сфере деятельности Минской группы, был решён, Азербайджан справедливо потребовал роспуска этой структуры». Однако Армения продолжает затягивать процесс, что «усиливает сомнения в её намерениях».

Он также прокомментировал заявление Еревана о якобы попытках «закрыть азербайджано-армянский конфликт на территории Азербайджана и перенести его на территорию Армении»:

«Такое утверждение является манипуляцией. Такая позиция Армении указывает на то, что она не признаёт окончания конфликта и выступает за сохранение Минской группы».

Что касается высказываний о Западном Азербайджане, Гаджизаде назвал их «искажением фактов и откровенным отрицанием неотъемлемых прав азербайджанцев, которые ранее составляли большинство населения в Армении».

«Ссылки на Общину Западного Азербайджана не должны восприниматься как территориальные претензии. Вопрос Западного Азербайджана — это вопрос прав человека и направлен на обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке со стороны Армении», — отметил он.

Отдельно представитель МИД затронул тему коммуникаций:

«Позиция Азербайджана по обеспечению беспрепятственного транзита соответствует региональному сотрудничеству и экономической интеграции и никоим образом не может быть расценена как неуважение к суверенитету Армении».

По его словам, «сопротивление Армении и предложение сложных маршрутов транзита замедляют прогресс и противоречат заявлениям о важности регионального сотрудничества».

В заключение он подчеркнул:

«Для достижения устойчивого мира Армения должна внести соответствующие изменения в свою конституцию с целью устранения территориальных претензий и без всяких условий поддержать роспуск Минской группы. Условия Азербайджана — это не препятствия, а легитимные шаги по обеспечению регионального мира и стабильности».